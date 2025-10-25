Informações de preço de Genopets (GENE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00720596 $ 0.00720596 $ 0.00720596 Mínimo 24h $ 0.00734956 $ 0.00734956 $ 0.00734956 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00720596$ 0.00720596 $ 0.00720596 Máximo 24h $ 0.00734956$ 0.00734956 $ 0.00734956 Máximo histórico $ 37.83$ 37.83 $ 37.83 Menor preço $ 0.00512048$ 0.00512048 $ 0.00512048 Variação de Preço (1h) +0.32% Alteração de Preço (1D) -0.62% Variação de Preço (7d) +5.61% Variação de Preço (7d) +5.61%

O preço em tempo real de Genopets (GENE) é $0.00723516. Nas últimas 24 horas, GENE foi negociado entre a mínima de $ 0.00720596 e a máxima de $ 0.00734956, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de GENE é $ 37.83, enquanto o mais baixo é $ 0.00512048.

Em termos de desempenho de curto prazo, GENE variou +0.32% na última hora, -0.62% nas últimas 24 horas e +5.61% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Genopets (GENE)

Capitalização de mercado $ 615.18K$ 615.18K $ 615.18K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 723.52K$ 723.52K $ 723.52K Fornecimento Circulante 85.03M 85.03M 85.03M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Genopets é $ 615.18K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GENE é 85.03M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 723.52K.