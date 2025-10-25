O que é Game7 (G7)

Game7 is a permissionless, modular Web3 gaming ecosystem designed to solve the most critical challenges for players and developers: infrastructure, distribution, and sustained player engagement. The ecosystem is built on several key components: - Summon: A user acquisition and retention system that allows players to build their identity, reputation, and participate in economic activities. - HyperPlay: A game discovery and distribution platform that enables seamless wallet integration and in-game overlays for an enhanced user experience. - World Builder: An infrastructure suite designed to help developers create and manage evolutionary economies. - G7 Network: The underlying Layer 3 network where G7 is the native token. It connects all components of the Game7 ecosystem. Game7's economic model aims to create a self-reinforcing cycle of growth. As players engage with games, they attract more developers, leading to increased economic activity. This activity generates value, which is then redistributed to the community through the Citizen Pool and Treasury.

HyperPlay: A game discovery and distribution platform that enables seamless wallet integration and in-game overlays for an enhanced user experience.

World Builder: An infrastructure suite designed to help developers create and manage evolutionary economies.

G7 Network: The underlying Layer 3 network where G7 is the native token. It connects all components of the Game7 ecosystem. Game7's economic model aims to create a self-reinforcing cycle of growth. As players engage with games, they attract more developers, leading to increased economic activity. This activity generates value, which is then redistributed to the community through the Citizen Pool and Treasury.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Game7 (G7) Quanto vale hoje o Game7 (G7)? O preço ao vivo de G7 em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de G7 para USD? $ 0 . Qual é a capitalização de mercado de Game7? A capitalização de mercado de G7 é $ 745.63K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de G7? O fornecimento circulante de G7 é de 2.26B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de G7? G7 atingiu um preço máximo histórico de 0.02317852 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de G7? G7 atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de G7? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para G7 é -- USD .

