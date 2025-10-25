O que é FVIX (FVIX)

FVIX is the platform token for KittyPunch's onchain protocol suite. KittyPunch is the leading DeFi project on Flow, the blockchain known for its partnerships with Disney, NFL, and the NBA. KittyPunch's onchain protocol suite features products for trading, stablecoin swaps, yield aggregation, onchain volatility, and more. The fees generated by KittyPunch's onchain protocol suite flow into the FVIX token economy through a combination of buyback-and-burns & a single sided stablecoin staking system. FVIX is a unique asset that accrues fees as a function of both DeFi volumes and volatility through PunchVIX. FVIX features a unique dynamic supply system that is attached to FROTH, the premier memecoin on Flow. FVIX is only mintable at a ratio of 10,000 FROTH : 1 FVIX. This means that the max possible ever supply of FVIX is 100,000 - a number that is already decreased substantially due to ongoing burns.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre FVIX (FVIX) Quanto vale hoje o FVIX (FVIX)? O preço ao vivo de FVIX em USD é 42.15 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de FVIX para USD? $ 42.15 . Confira o O preço atual de FVIX para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de FVIX? A capitalização de mercado de FVIX é $ 668.75K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de FVIX? O fornecimento circulante de FVIX é de 15.87K USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de FVIX? FVIX atingiu um preço máximo histórico de 95.98 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de FVIX? FVIX atingiu um preço minímo histórico de 18.95 USD . Qual é o volume de negociação de FVIX? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para FVIX é -- USD . FVIX vai subir ainda este ano? FVIX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do FVIX para uma análise mais detalhada.

