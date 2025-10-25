O preço ao vivo de FUSION hoje é 0.00835696 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de FSN para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de FSN facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de FUSION hoje é 0.00835696 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de FSN para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de FSN facilmente na MEXC agora.

Preço em tempo real de 1 FSN para USD

$0.00835696
$0.00835696
-0.30%1D
Gráfico de preço em tempo real de FUSION (FSN)
Última atualização da página: 2025-10-25 16:18:29 (UTC+8)

Informações de preço de FUSION (FSN) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00829863
$ 0.00829863
Mínimo 24h
$ 0.00842
$ 0.00842
Máximo 24h

$ 0.00829863
$ 0.00829863

$ 0.00842
$ 0.00842

$ 9.76
$ 9.76

$ 0
$ 0

-0.02%

-0.35%

-6.33%

-6.33%

O preço em tempo real de FUSION (FSN) é $0.00835696. Nas últimas 24 horas, FSN foi negociado entre a mínima de $ 0.00829863 e a máxima de $ 0.00842, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de FSN é $ 9.76, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, FSN variou -0.02% na última hora, -0.35% nas últimas 24 horas e -6.33% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de FUSION (FSN)

$ 653.81K
$ 653.81K

--
----

$ 658.25K
$ 658.25K

78.23M
78.23M

78,766,088.125
78,766,088.125

A capitalização de mercado atual de FUSION é $ 653.81K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FSN é 78.23M, com um fornecimento total de 78766088.125. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 658.25K.

Histórico de preços de FUSION (FSN) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de FUSION em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de FUSION em USD foi de $ +0.0964994300.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de FUSION em USD foi de $ -0.0041980486.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de FUSION em USD foi de $ +0.003173513576185408.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-0.35%
30 dias$ +0.0964994300+1,154.72%
60 dias$ -0.0041980486-50.23%
90 dias$ +0.003173513576185408+61.22%

O que é FUSION (FSN)

Fusion is a project which consists of an all-inclusive blockchain-based financial platform that offers cross-chain, cross-organization, and cross-data source services through smart contract employment. FUSION was established by the CEO of BitSE, an incubation company which developed QTUM Blockchain and the VeChain blockchain, crypto projects which are both successful. Fusion uses the Hierarchical Hybrid Consensus Mechanism (HHCM) that borrows things from PoW and PoS. At the same time, it uses a parallel computing by grouping nodes together, creating an efficient and safe platform.

The Fusion team used in its whitepaper the term Internet of Values which refers mostly to cryptocurrency related matters, such as the exchange and management of digital assets securely and without intermediaries. The Distributed Control Right Management is a security layer that protects all locked-in cryptocurrency assets on the Fusion blockchain. The distributed storage and sharding of a private key ensures that no one can have access the complete private key, meaning that no single node can gain control of the digital assets. Along with the traditional transaction triggering mechanism, FUSION incorporated time and event based triggers into its smart contracts. These three triggering modes have resulted from various financial situations, and have been designed to meet the requests of complex financial smart contracts.

BitSE, the company behind the Fusion Project, was founded in 2013 by Dejun Qian, being also responsible for the creation of QTUM and VeChain. QTUM and VeChain are both blockchain foundations which developed into independent ventures. The native token of the Fusion platform, FSN, will be used in paying network fees. Smart contracts require FSN in order for them to be executed, much like how ETH is used in the Ethereum network. Fusion (FSN) has a short history in the cryptocurrency market, which does not allow us to make predictions in the long term. Fusion cryptocurrency will have its Fusion mainnet launch before 30th June. We can expect a small increase in price due to this.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de FUSION (FSN)

Previsão de preço do FUSION (em USD)

Quanto valerá FUSION (FSN) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em FUSION (FSN) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para FUSION.

Confira a previsão de preço de FUSION agora!

FSN para moedas locais

Tokenomics de FUSION (FSN)

Compreender a tokenomics de FUSION (FSN) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token FSN agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre FUSION (FSN)

Quanto vale hoje o FUSION (FSN)?
O preço ao vivo de FSN em USD é 0.00835696 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de FSN para USD?
O preço atual de FSN para USD é $ 0.00835696. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de FUSION?
A capitalização de mercado de FSN é $ 653.81K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de FSN?
O fornecimento circulante de FSN é de 78.23M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de FSN?
FSN atingiu um preço máximo histórico de 9.76 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de FSN?
FSN atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de FSN?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para FSN é -- USD.
FSN vai subir ainda este ano?
FSN pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do FSN para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 16:18:29 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o FUSION (FSN)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

