Informações de preço de Furucombo (COMBO) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 6.97$ 6.97 $ 6.97 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) -1.27% Variação de Preço (7d) -1.27%

O preço em tempo real de Furucombo (COMBO) é --. Nas últimas 24 horas, COMBO foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de COMBO é $ 6.97, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, COMBO variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e -1.27% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Furucombo (COMBO)

Capitalização de mercado $ 38.43K$ 38.43K $ 38.43K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 79.68K$ 79.68K $ 79.68K Fornecimento Circulante 48.23M 48.23M 48.23M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Furucombo é $ 38.43K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de COMBO é 48.23M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 79.68K.