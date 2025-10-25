O que é Funless (FUNLESS)

Funless is a community project, rooted in the meme culture and built on a community of degens who simply lock in. The Hangover cat is the mascot, and his fictional story forms the project's lore. There are no utilities or Fake promises. It powers a community of believers who show up every day and focus on their goals, despite every thrill. In fact, it is just a memecoin about the cat who hates fun but somehow started a party in crypto

Quanto valerá Funless (FUNLESS) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Funless (FUNLESS) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Funless.

Compreender a tokenomics de Funless (FUNLESS) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token FUNLESS agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Funless (FUNLESS) Quanto vale hoje o Funless (FUNLESS)? O preço ao vivo de FUNLESS em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de FUNLESS para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de FUNLESS para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Funless? A capitalização de mercado de FUNLESS é $ 338.82K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de FUNLESS? O fornecimento circulante de FUNLESS é de 1.00B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de FUNLESS? FUNLESS atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de FUNLESS? FUNLESS atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de FUNLESS? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para FUNLESS é -- USD . FUNLESS vai subir ainda este ano? FUNLESS pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do FUNLESS para uma análise mais detalhada.

