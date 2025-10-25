O preço ao vivo de Full Moon hoje é 0.01134477 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de FM para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de FM facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Full Moon hoje é 0.01134477 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de FM para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de FM facilmente na MEXC agora.

Logo de Full Moon

Preço de Full Moon (FM)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 FM para USD

$0.01134477
$0.01134477
+1.70%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Full Moon (FM)
Última atualização da página: 2025-10-25 15:02:49 (UTC+8)

Informações de preço de Full Moon (FM) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.01092122
$ 0.01092122
Mínimo 24h
$ 0.0114446
$ 0.0114446
Máximo 24h

$ 0.01092122
$ 0.01092122

$ 0.0114446
$ 0.0114446

$ 0.04230323
$ 0.04230323

$ 0.00630962
$ 0.00630962

-0.76%

+1.76%

+0.81%

+0.81%

O preço em tempo real de Full Moon (FM) é $0.01134477. Nas últimas 24 horas, FM foi negociado entre a mínima de $ 0.01092122 e a máxima de $ 0.0114446, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de FM é $ 0.04230323, enquanto o mais baixo é $ 0.00630962.

Em termos de desempenho de curto prazo, FM variou -0.76% na última hora, +1.76% nas últimas 24 horas e +0.81% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Full Moon (FM)

$ 3.64M
$ 3.64M

--
--

$ 226.90M
$ 226.90M

321.22M
321.22M

20,000,000,000.0
20,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Full Moon é $ 3.64M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FM é 321.22M, com um fornecimento total de 20000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 226.90M.

Histórico de preços de Full Moon (FM) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Full Moon em USD foi de $ +0.00019589.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Full Moon em USD foi de $ -0.0029999701.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Full Moon em USD foi de $ -0.0045353520.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Full Moon em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.00019589+1.76%
30 dias$ -0.0029999701-26.44%
60 dias$ -0.0045353520-39.97%
90 dias$ 0--

O que é Full Moon (FM)

Oracle-based, perpetual exchange on Cronos EVM and zkEVM.

We are a decentralized perpetual trading platform on Cronos EVM and zkEVM chain that offers both a staking pool and on-chain perpetuals, primed to empower all Striders with galactic opportunities. Transactions on Moonlander are executed at higher speed and lower fees. This isn’t just trading, this is our financial mission to the moon.

Unleash User's Trading Potential

As a seasoned trader, we know you crave the thrill of the market, the exhilaration of calculated risks, and the satisfaction of astronomical gains. Moonlander is the way through.

Astro-Efficiency: Maximize your capital efficiency with our MLP pool, enabling you to secure larger positions and ride the market's currents with unparalleled power.

Galactic Leverage: Dare to dream big with up to 1000x leverage, propelling your trading endeavors to unprecedented heights.

Stellar Security: Navigate the market confidently, shielded by our robust price feeds from PYTH and Cronos Oracles, ensuring a stable and secure trading environment.

Chart a Course to Passive Income

Beyond the thrill of trading, Moonlander also offers a smooth sailing to passive income.

Stellar Rewards: Reap the rewards of the platform's success and benefit from market fluctuation through our fee distribution mechanism without the need for active trading

Stake and Prosper: Stake our utility token or provide liquidity to our MLP pool and earn real yield in CRO/zkCRO and $CM, fueling your galactic ambitions.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Full Moon (FM)

Previsão de preço do Full Moon (em USD)

Quanto valerá Full Moon (FM) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Full Moon (FM) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Full Moon.

Confira a previsão de preço de Full Moon agora!

FM para moedas locais

Tokenomics de Full Moon (FM)

Compreender a tokenomics de Full Moon (FM) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token FM agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Full Moon (FM)

Quanto vale hoje o Full Moon (FM)?
O preço ao vivo de FM em USD é 0.01134477 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de FM para USD?
O preço atual de FM para USD é $ 0.01134477. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Full Moon?
A capitalização de mercado de FM é $ 3.64M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de FM?
O fornecimento circulante de FM é de 321.22M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de FM?
FM atingiu um preço máximo histórico de 0.04230323 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de FM?
FM atingiu um preço minímo histórico de 0.00630962 USD.
Qual é o volume de negociação de FM?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para FM é -- USD.
FM vai subir ainda este ano?
FM pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do FM para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 15:02:49 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Full Moon (FM)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

$111,378.52

$3,929.06

$0.05830

$194.12

$9.2110

$3,929.06

$111,378.52

$194.12

$2.5401

$0.19837

$0.0000

$0.000000

$0.0000000000000000

$0.00000

$0.000000002033

