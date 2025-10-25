O que é Full Moon (FM)

Oracle-based, perpetual exchange on Cronos EVM and zkEVM. We are a decentralized perpetual trading platform on Cronos EVM and zkEVM chain that offers both a staking pool and on-chain perpetuals, primed to empower all Striders with galactic opportunities. Transactions on Moonlander are executed at higher speed and lower fees. This isn't just trading, this is our financial mission to the moon. Unleash User's Trading Potential As a seasoned trader, we know you crave the thrill of the market, the exhilaration of calculated risks, and the satisfaction of astronomical gains. Moonlander is the way through. Astro-Efficiency: Maximize your capital efficiency with our MLP pool, enabling you to secure larger positions and ride the market's currents with unparalleled power. Galactic Leverage: Dare to dream big with up to 1000x leverage, propelling your trading endeavors to unprecedented heights. Stellar Security: Navigate the market confidently, shielded by our robust price feeds from PYTH and Cronos Oracles, ensuring a stable and secure trading environment. Chart a Course to Passive Income Beyond the thrill of trading, Moonlander also offers a smooth sailing to passive income. Stellar Rewards: Reap the rewards of the platform's success and benefit from market fluctuation through our fee distribution mechanism without the need for active trading Stake and Prosper: Stake our utility token or provide liquidity to our MLP pool and earn real yield in CRO/zkCRO and $CM, fueling your galactic ambitions.

Recurso de Full Moon (FM) Whitepaper Site oficial

Tokenomics de Full Moon (FM)

Compreender a tokenomics de Full Moon (FM) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token FM agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Full Moon (FM) Quanto vale hoje o Full Moon (FM)? O preço ao vivo de FM em USD é 0.01134477 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de FM para USD? $ 0.01134477 . Confira o O preço atual de FM para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Full Moon? A capitalização de mercado de FM é $ 3.64M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de FM? O fornecimento circulante de FM é de 321.22M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de FM? FM atingiu um preço máximo histórico de 0.04230323 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de FM? FM atingiu um preço minímo histórico de 0.00630962 USD . Qual é o volume de negociação de FM? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para FM é -- USD . FM vai subir ainda este ano? FM pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do FM para uma análise mais detalhada.

