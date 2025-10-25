Informações de preço de FTMTOKEN (FTMX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.057836 $ 0.057836 $ 0.057836 Mínimo 24h $ 0.059951 $ 0.059951 $ 0.059951 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.057836$ 0.057836 $ 0.057836 Máximo 24h $ 0.059951$ 0.059951 $ 0.059951 Máximo histórico $ 0.137551$ 0.137551 $ 0.137551 Menor preço $ 0.01575309$ 0.01575309 $ 0.01575309 Variação de Preço (1h) +0.52% Alteração de Preço (1D) -0.69% Variação de Preço (7d) -0.36% Variação de Preço (7d) -0.36%

O preço em tempo real de FTMTOKEN (FTMX) é $0.058506. Nas últimas 24 horas, FTMX foi negociado entre a mínima de $ 0.057836 e a máxima de $ 0.059951, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de FTMX é $ 0.137551, enquanto o mais baixo é $ 0.01575309.

Em termos de desempenho de curto prazo, FTMX variou +0.52% na última hora, -0.69% nas últimas 24 horas e -0.36% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de FTMTOKEN (FTMX)

Capitalização de mercado $ 14.63M$ 14.63M $ 14.63M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 38.03M$ 38.03M $ 38.03M Fornecimento Circulante 250.00M 250.00M 250.00M Fornecimento total 650,000,000.0 650,000,000.0 650,000,000.0

A capitalização de mercado atual de FTMTOKEN é $ 14.63M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FTMX é 250.00M, com um fornecimento total de 650000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 38.03M.