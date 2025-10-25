O que é Freya Protocol (FREYA)

Freya Protocol is your one-stop portal to the Internet Capital Markets, a platform with standardized, USD1-powered, plug-and-play solutions that enables global IPs and enterprises to expand on-chain, growing their brand reach, user bases, and monetization models. In parallel, investors and fans can directly invest in their favorite IPs and enterprises through on-chain assets, fostering a sense of ownership, belonging, and shared success. Upgraded and standardized from Freya's battle-tested ICM flywheel — which has already distributed ~$296,000 to holders — the system now operates as a plug-and-play ICM protocol, supported by visionary ecosystem leaders of Solana. Enjoy daily dividends and a buyback–burn flywheel powered by revenue from Freya Protocol and flagship IPs/titles such as Freya: The Starfall — automatically distributed every 24 hours, with no staking required.

Recurso de Freya Protocol (FREYA) Whitepaper Site oficial

Tokenomics de Freya Protocol (FREYA)

Compreender a tokenomics de Freya Protocol (FREYA) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token FREYA agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Freya Protocol (FREYA) Quanto vale hoje o Freya Protocol (FREYA)? O preço ao vivo de FREYA em USD é 0.01299562 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de FREYA para USD? $ 0.01299562 . Confira o O preço atual de FREYA para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Freya Protocol? A capitalização de mercado de FREYA é $ 6.50M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de FREYA? O fornecimento circulante de FREYA é de 500.31M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de FREYA? FREYA atingiu um preço máximo histórico de 0.04563979 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de FREYA? FREYA atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de FREYA? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para FREYA é -- USD . FREYA vai subir ainda este ano? FREYA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do FREYA para uma análise mais detalhada.

