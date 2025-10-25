O preço ao vivo de Freya Protocol hoje é 0.01299562 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de FREYA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de FREYA facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Freya Protocol hoje é 0.01299562 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de FREYA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de FREYA facilmente na MEXC agora.

Preço de Freya Protocol (FREYA)

Preço em tempo real de 1 FREYA para USD

$0.01299562
$0.01299562
+0.50%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Freya Protocol (FREYA)
Informações de preço de Freya Protocol (FREYA) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.01167183
$ 0.01167183
Mínimo 24h
$ 0.0132404
$ 0.0132404
Máximo 24h

$ 0.01167183
$ 0.01167183

$ 0.0132404
$ 0.0132404

$ 0.04563979
$ 0.04563979

$ 0
$ 0

-0.24%

+0.55%

-20.99%

-20.99%

O preço em tempo real de Freya Protocol (FREYA) é $0.01299562. Nas últimas 24 horas, FREYA foi negociado entre a mínima de $ 0.01167183 e a máxima de $ 0.0132404, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de FREYA é $ 0.04563979, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, FREYA variou -0.24% na última hora, +0.55% nas últimas 24 horas e -20.99% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Freya Protocol (FREYA)

$ 6.50M
$ 6.50M

--
--

$ 7.13M
$ 7.13M

500.31M
500.31M

548,599,973.8588991
548,599,973.8588991

A capitalização de mercado atual de Freya Protocol é $ 6.50M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FREYA é 500.31M, com um fornecimento total de 548599973.8588991. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.13M.

Histórico de preços de Freya Protocol (FREYA) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Freya Protocol em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Freya Protocol em USD foi de $ +0.0000151918.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Freya Protocol em USD foi de $ +0.0041872862.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Freya Protocol em USD foi de $ +0.005771983229515547.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0+0.55%
30 dias$ +0.0000151918+0.12%
60 dias$ +0.0041872862+32.22%
90 dias$ +0.005771983229515547+79.90%

O que é Freya Protocol (FREYA)

Freya Protocol is your one-stop portal to the Internet Capital Markets, a platform with standardized, USD1-powered, plug-and-play solutions that enables global IPs and enterprises to expand on-chain, growing their brand reach, user bases, and monetization models. In parallel, investors and fans can directly invest in their favorite IPs and enterprises through on-chain assets, fostering a sense of ownership, belonging, and shared success. Upgraded and standardized from Freya’s battle-tested ICM flywheel — which has already distributed ~$296,000 to holders — the system now operates as a plug-and-play ICM protocol, supported by visionary ecosystem leaders of Solana. Enjoy daily dividends and a buyback–burn flywheel powered by revenue from Freya Protocol and flagship IPs/titles such as Freya: The Starfall — automatically distributed every 24 hours, with no staking required.

Recurso de Freya Protocol (FREYA)

Previsão de preço do Freya Protocol (em USD)

Quanto valerá Freya Protocol (FREYA) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Freya Protocol (FREYA) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Freya Protocol.

Confira a previsão de preço de Freya Protocol agora!

FREYA para moedas locais

Tokenomics de Freya Protocol (FREYA)

Compreender a tokenomics de Freya Protocol (FREYA) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token FREYA agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Freya Protocol (FREYA)

Quanto vale hoje o Freya Protocol (FREYA)?
O preço ao vivo de FREYA em USD é 0.01299562 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de FREYA para USD?
O preço atual de FREYA para USD é $ 0.01299562. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Freya Protocol?
A capitalização de mercado de FREYA é $ 6.50M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de FREYA?
O fornecimento circulante de FREYA é de 500.31M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de FREYA?
FREYA atingiu um preço máximo histórico de 0.04563979 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de FREYA?
FREYA atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de FREYA?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para FREYA é -- USD.
FREYA vai subir ainda este ano?
FREYA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do FREYA para uma análise mais detalhada.
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

$111,378.52

$3,929.62

$0.05859

$194.12

$9.2330

$3,929.62

$111,378.52

$194.12

$2.5402

$0.19843

$0.0000

$0.000000

$0.0000000000000000

$0.00000

$0.000000002033

$0.0000000000000000005100

$0.0006077

$0.3684

$0.2684

$217.29

