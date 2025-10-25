Informações de preço de Foundry (FDRY) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00072642 $ 0.00072642 $ 0.00072642 Mínimo 24h $ 0.00087009 $ 0.00087009 $ 0.00087009 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00072642$ 0.00072642 $ 0.00072642 Máximo 24h $ 0.00087009$ 0.00087009 $ 0.00087009 Máximo histórico $ 0.00188783$ 0.00188783 $ 0.00188783 Menor preço $ 0.00022664$ 0.00022664 $ 0.00022664 Variação de Preço (1h) +1.22% Alteração de Preço (1D) +19.13% Variação de Preço (7d) -0.90% Variação de Preço (7d) -0.90%

O preço em tempo real de Foundry (FDRY) é $0.00087009. Nas últimas 24 horas, FDRY foi negociado entre a mínima de $ 0.00072642 e a máxima de $ 0.00087009, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de FDRY é $ 0.00188783, enquanto o mais baixo é $ 0.00022664.

Em termos de desempenho de curto prazo, FDRY variou +1.22% na última hora, +19.13% nas últimas 24 horas e -0.90% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Foundry (FDRY)

Capitalização de mercado $ 869.99K$ 869.99K $ 869.99K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 869.99K$ 869.99K $ 869.99K Fornecimento Circulante 999.98M 999.98M 999.98M Fornecimento total 999,983,685.1787281 999,983,685.1787281 999,983,685.1787281

A capitalização de mercado atual de Foundry é $ 869.99K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FDRY é 999.98M, com um fornecimento total de 999983685.1787281. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 869.99K.