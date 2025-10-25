Informações de preço de Fork Chain (FORK) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00497353$ 0.00497353 $ 0.00497353 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.01% Alteração de Preço (1D) +1.36% Variação de Preço (7d) +0.68% Variação de Preço (7d) +0.68%

O preço em tempo real de Fork Chain (FORK) é --. Nas últimas 24 horas, FORK foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de FORK é $ 0.00497353, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, FORK variou +0.01% na última hora, +1.36% nas últimas 24 horas e +0.68% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Fork Chain (FORK)

Capitalização de mercado $ 20.24K$ 20.24K $ 20.24K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 20.24K$ 20.24K $ 20.24K Fornecimento Circulante 999.44M 999.44M 999.44M Fornecimento total 999,436,313.942938 999,436,313.942938 999,436,313.942938

A capitalização de mercado atual de Fork Chain é $ 20.24K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FORK é 999.44M, com um fornecimento total de 999436313.942938. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 20.24K.