Forge3 is a Web3 collaboration platform built on Solana that connects crypto founders, creators, and developers to bring ideas to life. The platform enables secure deal-making through an on-chain escrow payment system, ensuring both parties in a transaction are protected. Users can: Post project ideas or freelance gigs Connect with top Web3 talent Collaborate in a trustless environment Manage payments securely via our smart contract escrow The $FORGE token powers the Forge3 ecosystem by: Offering discounted platform fees when used for payments Driving a deflationary burn mechanism tied to real transaction volume Creating utility that grows as the network of deals expands Our mission is to become the trust layer for Web3 work, enabling safe, transparent, and efficient peer-to-peer business transactions across the Solana ecosystem.

Qual é o preço atual de FORGE para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de FORGE para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Forge3? A capitalização de mercado de FORGE é $ 18.33K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de FORGE? O fornecimento circulante de FORGE é de 999.88M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de FORGE? FORGE atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de FORGE? FORGE atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de FORGE? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para FORGE é -- USD .

