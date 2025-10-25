Informações de preço de Flo (FLO) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.01592516 $ 0.01592516 $ 0.01592516 Mínimo 24h $ 0.01600329 $ 0.01600329 $ 0.01600329 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.01592516$ 0.01592516 $ 0.01592516 Máximo 24h $ 0.01600329$ 0.01600329 $ 0.01600329 Máximo histórico $ 0.232678$ 0.232678 $ 0.232678 Menor preço $ 0.01261021$ 0.01261021 $ 0.01261021 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) +0.10% Variação de Preço (7d) +18.04% Variação de Preço (7d) +18.04%

O preço em tempo real de Flo (FLO) é $0.01599197. Nas últimas 24 horas, FLO foi negociado entre a mínima de $ 0.01592516 e a máxima de $ 0.01600329, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de FLO é $ 0.232678, enquanto o mais baixo é $ 0.01261021.

Em termos de desempenho de curto prazo, FLO variou -- na última hora, +0.10% nas últimas 24 horas e +18.04% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Flo (FLO)

Capitalização de mercado $ 143.93K$ 143.93K $ 143.93K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 159.92K$ 159.92K $ 159.92K Fornecimento Circulante 9.00M 9.00M 9.00M Fornecimento total 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Flo é $ 143.93K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FLO é 9.00M, com um fornecimento total de 10000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 159.92K.