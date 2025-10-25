Informações de preço de Flayer (FLAY) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.02348713 $ 0.02348713 $ 0.02348713 Mínimo 24h $ 0.02432733 $ 0.02432733 $ 0.02432733 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.02348713$ 0.02348713 $ 0.02348713 Máximo 24h $ 0.02432733$ 0.02432733 $ 0.02432733 Máximo histórico $ 0.257272$ 0.257272 $ 0.257272 Menor preço $ 0.01259989$ 0.01259989 $ 0.01259989 Variação de Preço (1h) +0.19% Alteração de Preço (1D) +1.18% Variação de Preço (7d) +25.89% Variação de Preço (7d) +25.89%

O preço em tempo real de Flayer (FLAY) é $0.02410595. Nas últimas 24 horas, FLAY foi negociado entre a mínima de $ 0.02348713 e a máxima de $ 0.02432733, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de FLAY é $ 0.257272, enquanto o mais baixo é $ 0.01259989.

Em termos de desempenho de curto prazo, FLAY variou +0.19% na última hora, +1.18% nas últimas 24 horas e +25.89% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Flayer (FLAY)

Capitalização de mercado $ 14.46M$ 14.46M $ 14.46M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 24.11M$ 24.11M $ 24.11M Fornecimento Circulante 600.00M 600.00M 600.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Flayer é $ 14.46M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FLAY é 600.00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 24.11M.