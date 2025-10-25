O que é Fishwheel (FSHWHL)

FishWheel ($FISHWHEEL) is a playful yet symbolic memecoin born on Token Mill, the innovative launchpad from Trader Joe, originally on Avalanche and now making waves on Solana. Inspired by the image of a fish inside a wheel, the token embodies the flywheel effect at the heart of Token Mill's design: gathering fees and reinvesting them to fuel growth. As the flagship coin of Token Mill's Solana expansion, FishWheel represents both community fun and the perpetual cycle of value creation. More than just a meme, it's a quirky emblem of the platform's mission to spin fees into opportunity, with a fish forever powering the wheel of progress.

Recurso de Fishwheel (FSHWHL) Site oficial

Previsão de preço do Fishwheel (em USD)

Quanto valerá Fishwheel (FSHWHL) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Fishwheel (FSHWHL) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Fishwheel.

Confira a previsão de preço de Fishwheel agora!

FSHWHL para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Fishwheel (FSHWHL)

Compreender a tokenomics de Fishwheel (FSHWHL) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token FSHWHL agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Fishwheel (FSHWHL) Quanto vale hoje o Fishwheel (FSHWHL)? O preço ao vivo de FSHWHL em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de FSHWHL para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de FSHWHL para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Fishwheel? A capitalização de mercado de FSHWHL é $ 101.54K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de FSHWHL? O fornecimento circulante de FSHWHL é de 962.53M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de FSHWHL? FSHWHL atingiu um preço máximo histórico de 0.0031303 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de FSHWHL? FSHWHL atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de FSHWHL? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para FSHWHL é -- USD . FSHWHL vai subir ainda este ano? FSHWHL pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do FSHWHL para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Fishwheel (FSHWHL)