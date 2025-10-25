Informações de preço de Finger Monkey (FM) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0,09% Alteração de Preço (1D) -7,15% Variação de Preço (7d) +5,86% Variação de Preço (7d) +5,86%

O preço em tempo real de Finger Monkey (FM) é --. Nas últimas 24 horas, FM foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de FM é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, FM variou -0,09% na última hora, -7,15% nas últimas 24 horas e +5,86% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Finger Monkey (FM)

Capitalização de mercado $ 40,53K$ 40,53K $ 40,53K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 41,66K$ 41,66K $ 41,66K Fornecimento Circulante 960,00M 960,00M 960,00M Fornecimento total 986 624 591,0 986 624 591,0 986 624 591,0

A capitalização de mercado atual de Finger Monkey é $ 40,53K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FM é 960,00M, com um fornecimento total de 986624591.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 41,66K.