Informações de preço de FEAR (FEAR) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00766 $ 0.00766 $ 0.00766 Mínimo 24h $ 0.00794691 $ 0.00794691 $ 0.00794691 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00766$ 0.00766 $ 0.00766 Máximo 24h $ 0.00794691$ 0.00794691 $ 0.00794691 Máximo histórico $ 3.88$ 3.88 $ 3.88 Menor preço $ 0.00629862$ 0.00629862 $ 0.00629862 Variação de Preço (1h) +0.09% Alteração de Preço (1D) -2.30% Variação de Preço (7d) -1.46% Variação de Preço (7d) -1.46%

O preço em tempo real de FEAR (FEAR) é $0.00775131. Nas últimas 24 horas, FEAR foi negociado entre a mínima de $ 0.00766 e a máxima de $ 0.00794691, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de FEAR é $ 3.88, enquanto o mais baixo é $ 0.00629862.

Em termos de desempenho de curto prazo, FEAR variou +0.09% na última hora, -2.30% nas últimas 24 horas e -1.46% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de FEAR (FEAR)

Capitalização de mercado $ 210.05K$ 210.05K $ 210.05K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 324.58K$ 324.58K $ 324.58K Fornecimento Circulante 27.01M 27.01M 27.01M Fornecimento total 41,739,201.62033058 41,739,201.62033058 41,739,201.62033058

A capitalização de mercado atual de FEAR é $ 210.05K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FEAR é 27.01M, com um fornecimento total de 41739201.62033058. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 324.58K.