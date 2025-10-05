Informações de preço de farthouse (FARTHOUSE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00012311 $ 0.00012311 $ 0.00012311 Mínimo 24h $ 0.00015036 $ 0.00015036 $ 0.00015036 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00012311$ 0.00012311 $ 0.00012311 Máximo 24h $ 0.00015036$ 0.00015036 $ 0.00015036 Máximo histórico $ 0.00198369$ 0.00198369 $ 0.00198369 Menor preço $ 0.00009989$ 0.00009989 $ 0.00009989 Variação de Preço (1h) -1.05% Alteração de Preço (1D) -8.71% Variação de Preço (7d) -25.97% Variação de Preço (7d) -25.97%

O preço em tempo real de farthouse (FARTHOUSE) é $0.00012425. Nas últimas 24 horas, FARTHOUSE foi negociado entre a mínima de $ 0.00012311 e a máxima de $ 0.00015036, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de FARTHOUSE é $ 0.00198369, enquanto o mais baixo é $ 0.00009989.

Em termos de desempenho de curto prazo, FARTHOUSE variou -1.05% na última hora, -8.71% nas últimas 24 horas e -25.97% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de farthouse (FARTHOUSE)

Capitalização de mercado $ 123.79K$ 123.79K $ 123.79K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 123.79K$ 123.79K $ 123.79K Fornecimento Circulante 996.24M 996.24M 996.24M Fornecimento total 996,238,315.590973 996,238,315.590973 996,238,315.590973

A capitalização de mercado atual de farthouse é $ 123.79K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FARTHOUSE é 996.24M, com um fornecimento total de 996238315.590973. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 123.79K.