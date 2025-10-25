Informações de preço de Faircaster (FAIR) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.58% Alteração de Preço (1D) +5.80% Variação de Preço (7d) +34.80% Variação de Preço (7d) +34.80%

O preço em tempo real de Faircaster (FAIR) é --. Nas últimas 24 horas, FAIR foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de FAIR é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, FAIR variou -0.58% na última hora, +5.80% nas últimas 24 horas e +34.80% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Faircaster (FAIR)

Capitalização de mercado $ 2.80M$ 2.80M $ 2.80M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.40M$ 6.40M $ 6.40M Fornecimento Circulante 43.72B 43.72B 43.72B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Faircaster é $ 2.80M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FAIR é 43.72B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.40M.