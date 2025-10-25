Informações de preço de Exim (EXIM) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.09476 $ 0.09476 $ 0.09476 Mínimo 24h $ 0.100014 $ 0.100014 $ 0.100014 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.09476$ 0.09476 $ 0.09476 Máximo 24h $ 0.100014$ 0.100014 $ 0.100014 Máximo histórico $ 0.125048$ 0.125048 $ 0.125048 Menor preço $ 0.070503$ 0.070503 $ 0.070503 Variação de Preço (1h) +0.07% Alteração de Preço (1D) +5.34% Variação de Preço (7d) -1.25% Variação de Preço (7d) -1.25%

O preço em tempo real de Exim (EXIM) é $0.099876. Nas últimas 24 horas, EXIM foi negociado entre a mínima de $ 0.09476 e a máxima de $ 0.100014, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de EXIM é $ 0.125048, enquanto o mais baixo é $ 0.070503.

Em termos de desempenho de curto prazo, EXIM variou +0.07% na última hora, +5.34% nas últimas 24 horas e -1.25% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Exim (EXIM)

Capitalização de mercado $ 135.28K$ 135.28K $ 135.28K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 22.45M$ 22.45M $ 22.45M Fornecimento Circulante 1.35M 1.35M 1.35M Fornecimento total 224,763,629.073 224,763,629.073 224,763,629.073

A capitalização de mercado atual de Exim é $ 135.28K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de EXIM é 1.35M, com um fornecimento total de 224763629.073. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 22.45M.