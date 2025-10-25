Informações de preço de Evolve PRO (EVOP) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.04352961 $ 0.04352961 $ 0.04352961 Mínimo 24h $ 0.04600717 $ 0.04600717 $ 0.04600717 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.04352961$ 0.04352961 $ 0.04352961 Máximo 24h $ 0.04600717$ 0.04600717 $ 0.04600717 Máximo histórico $ 0.074445$ 0.074445 $ 0.074445 Menor preço $ 0.0031876$ 0.0031876 $ 0.0031876 Variação de Preço (1h) -2.13% Alteração de Preço (1D) -4.35% Variação de Preço (7d) +4.42% Variação de Preço (7d) +4.42%

O preço em tempo real de Evolve PRO (EVOP) é $0.04397533. Nas últimas 24 horas, EVOP foi negociado entre a mínima de $ 0.04352961 e a máxima de $ 0.04600717, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de EVOP é $ 0.074445, enquanto o mais baixo é $ 0.0031876.

Em termos de desempenho de curto prazo, EVOP variou -2.13% na última hora, -4.35% nas últimas 24 horas e +4.42% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Evolve PRO (EVOP)

Capitalização de mercado $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Fornecimento Circulante 50.00M 50.00M 50.00M Fornecimento total 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Evolve PRO é $ 2.20M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de EVOP é 50.00M, com um fornecimento total de 50000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.20M.