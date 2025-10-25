O que é Everybody (HOLD)

Hold is a community driven meme coin, destined to bring back the idea of holding projects for bigger rewards. Sparked by the negative behavior produced in the bear market, HOLD eliminated supply control from snipers, whales, and parties that are not destined to be along for the ride. HOLD is the first memecoin that uses a contract that limits supply control for those that bought in on launch. Hold is a community driven meme coin, destined to bring back the idea of holding projects for bigger rewards. Sparked by the negative behavior produced in the bear market, HOLD eliminated supply control from snipers, whales, and parties that are not destined to be along for the ride. HOLD is the first memecoin that uses a contract that limits supply control for those that bought in on launch.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Everybody (HOLD) Site oficial

Previsão de preço do Everybody (em USD)

Quanto valerá Everybody (HOLD) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Everybody (HOLD) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Everybody.

Confira a previsão de preço de Everybody agora!

HOLD para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Everybody (HOLD)

Compreender a tokenomics de Everybody (HOLD) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token HOLD agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Everybody (HOLD) Quanto vale hoje o Everybody (HOLD)? O preço ao vivo de HOLD em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de HOLD para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de HOLD para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Everybody? A capitalização de mercado de HOLD é $ 9.48M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de HOLD? O fornecimento circulante de HOLD é de 27.78B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de HOLD? HOLD atingiu um preço máximo histórico de 0.00164477 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de HOLD? HOLD atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de HOLD? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para HOLD é -- USD . HOLD vai subir ainda este ano? HOLD pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do HOLD para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Everybody (HOLD)