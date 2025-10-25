O que é ETH Strategy (STRAT)

We're a treasury strategy with a continually expanding pool of ETH. ETH grows through long-term convertible debt, with ETH treasury growth outstriping STRAT supply growth, leading to accretive dilution. The ETH in the ETH Strategy treasury is deployed between various staking services and into a STRAT/ETH borrow lend. In this way the ETH is constantly earning yield. STRAT mechanics are designed to autonoumously control the level of debt in the system, by reducing the value of the call options as debt increases. This ensures that the protocol as a whole has strong risk fundamentals. We're a treasury strategy with a continually expanding pool of ETH. ETH grows through long-term convertible debt, with ETH treasury growth outstriping STRAT supply growth, leading to accretive dilution. The ETH in the ETH Strategy treasury is deployed between various staking services and into a STRAT/ETH borrow lend. In this way the ETH is constantly earning yield. STRAT mechanics are designed to autonoumously control the level of debt in the system, by reducing the value of the call options as debt increases. This ensures that the protocol as a whole has strong risk fundamentals.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre ETH Strategy (STRAT) Quanto vale hoje o ETH Strategy (STRAT)? O preço ao vivo de STRAT em USD é 0.596488 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de STRAT para USD? $ 0.596488 . Confira o O preço atual de STRAT para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de ETH Strategy? A capitalização de mercado de STRAT é $ 1.46M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de STRAT? O fornecimento circulante de STRAT é de 2.45M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de STRAT? STRAT atingiu um preço máximo histórico de 0.875668 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de STRAT? STRAT atingiu um preço minímo histórico de 0.50556 USD . Qual é o volume de negociação de STRAT? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para STRAT é -- USD . STRAT vai subir ainda este ano? STRAT pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do STRAT para uma análise mais detalhada.

