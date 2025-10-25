O que é ELLA (ELLA)

$ELLA is a unique project on the Solana blockchain, inspired by a rare blue merle French Bulldog. $ELLA blends real-world charm with digital culture, aiming to create a loyal, community-driven ecosystem. $ELLA is more than just a meme coin, $ELLA represents creativity, authenticity, and long-term vision—led by a proven team committed to building something meaningful, fun, and lasting in the crypto world and beyond.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre ELLA (ELLA) Quanto vale hoje o ELLA (ELLA)? O preço ao vivo de ELLA em USD é 0.00128075 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de ELLA para USD? $ 0.00128075 . Confira o O preço atual de ELLA para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de ELLA? A capitalização de mercado de ELLA é $ 1.28M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de ELLA? O fornecimento circulante de ELLA é de 999.96M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ELLA? ELLA atingiu um preço máximo histórico de 0.00132958 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ELLA? ELLA atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de ELLA? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ELLA é -- USD . ELLA vai subir ainda este ano? ELLA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ELLA para uma análise mais detalhada.

