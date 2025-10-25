Informações de preço de Eli5a (ELI5A) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.02967407 $ 0.02967407 $ 0.02967407 Mínimo 24h $ 0.03709928 $ 0.03709928 $ 0.03709928 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.02967407$ 0.02967407 $ 0.02967407 Máximo 24h $ 0.03709928$ 0.03709928 $ 0.03709928 Máximo histórico $ 0.03709928$ 0.03709928 $ 0.03709928 Menor preço $ 0.00431141$ 0.00431141 $ 0.00431141 Variação de Preço (1h) -0.67% Alteração de Preço (1D) -17.16% Variação de Preço (7d) +49.89% Variação de Preço (7d) +49.89%

O preço em tempo real de Eli5a (ELI5A) é $0.02967546. Nas últimas 24 horas, ELI5A foi negociado entre a mínima de $ 0.02967407 e a máxima de $ 0.03709928, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ELI5A é $ 0.03709928, enquanto o mais baixo é $ 0.00431141.

Em termos de desempenho de curto prazo, ELI5A variou -0.67% na última hora, -17.16% nas últimas 24 horas e +49.89% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Eli5a (ELI5A)

Capitalização de mercado $ 591.60K$ 591.60K $ 591.60K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 623.39K$ 623.39K $ 623.39K Fornecimento Circulante 19.93M 19.93M 19.93M Fornecimento total 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Eli5a é $ 591.60K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ELI5A é 19.93M, com um fornecimento total de 21000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 623.39K.