Informações de preço de Eigenpie (EGP) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.374815 Máximo 24h $ 0.395995 Máximo histórico $ 9.68 Menor preço $ 0.359252 Variação de Preço (1h) -0.24% Alteração de Preço (1D) -4.35% Variação de Preço (7d) +4.72%

O preço em tempo real de Eigenpie (EGP) é $0.378769. Nas últimas 24 horas, EGP foi negociado entre a mínima de $ 0.374815 e a máxima de $ 0.395995, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de EGP é $ 9.68, enquanto o mais baixo é $ 0.359252.

Em termos de desempenho de curto prazo, EGP variou -0.24% na última hora, -4.35% nas últimas 24 horas e +4.72% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Eigenpie (EGP)

Capitalização de mercado $ 1.40M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.79M Fornecimento Circulante 3.69M Fornecimento total 10,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Eigenpie é $ 1.40M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de EGP é 3.69M, com um fornecimento total de 10000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.79M.