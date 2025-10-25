O que é Dreamsync (DREAM)

Dreamsync is a multifaceted project that combines cryptocurrency, POV (point-of-view) content creation, and community engagement. It revolves around $DREAM, a cryptocurrency that funds a weekly challenge ecosystem and is designed to grow into a larger streaming platform. Every Monday, 1,000,000 $DREAM is donated on-site, and the process is transparently recorded and released to the public every Friday. Holders receive weekly missions and verified participants share in the token rewards, with additional prizes for top creators. Another 1,000,000 $DREAM is distributed weekly to holders based on tier. Dreamsync's goal is to evolve into a Web3-native, first-person content platform powered entirely by community participation and transparent token flows.

Recurso de Dreamsync (DREAM) Site oficial

DREAM para moedas locais

Tokenomics de Dreamsync (DREAM)

Compreender a tokenomics de Dreamsync (DREAM) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token DREAM agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Dreamsync (DREAM) Quanto vale hoje o Dreamsync (DREAM)? O preço ao vivo de DREAM em USD é 0.00125657 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de DREAM para USD? $ 0.00125657 . Confira o O preço atual de DREAM para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Dreamsync? A capitalização de mercado de DREAM é $ 1.26M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de DREAM? O fornecimento circulante de DREAM é de 999.99M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de DREAM? DREAM atingiu um preço máximo histórico de 0.00437362 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de DREAM? DREAM atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de DREAM? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para DREAM é -- USD . DREAM vai subir ainda este ano? DREAM pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do DREAM para uma análise mais detalhada.

