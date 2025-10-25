O que é DOUBT (DOUBT)

DOUBT is a meme cryptocurrency token on the PulseChain blockchain. The classic "X" for Doubt meme is now reimagined and powered by the greenest logo in crypto, the "X" from Incentive token, a reward token given to LP farmers on the PulseChain network. Launched on February 2, 2025, it has the contract address 0x6ba0876e30CcE2A9AfC4B82D8BD8A8349DF4Ca96 The project includes community activities such as giveaways, meme contests, music videos featuring ecosystem tokens, milestone celebrations and detective themed cases. It is listed on platforms like LibertySwap for cross-chain access and maintains liquidity pools paired with $INC. As of August 2025, it has over 1,300 followers on X and engages in promotional content within the PulseChain network. DOUBT is a meme cryptocurrency token on the PulseChain blockchain. The classic "X" for Doubt meme is now reimagined and powered by the greenest logo in crypto, the "X" from Incentive token, a reward token given to LP farmers on the PulseChain network. Launched on February 2, 2025, it has the contract address 0x6ba0876e30CcE2A9AfC4B82D8BD8A8349DF4Ca96 The project includes community activities such as giveaways, meme contests, music videos featuring ecosystem tokens, milestone celebrations and detective themed cases. It is listed on platforms like LibertySwap for cross-chain access and maintains liquidity pools paired with $INC. As of August 2025, it has over 1,300 followers on X and engages in promotional content within the PulseChain network.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de DOUBT (DOUBT) Site oficial

Previsão de preço do DOUBT (em USD)

Quanto valerá DOUBT (DOUBT) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em DOUBT (DOUBT) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para DOUBT.

Confira a previsão de preço de DOUBT agora!

DOUBT para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de DOUBT (DOUBT)

Compreender a tokenomics de DOUBT (DOUBT) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token DOUBT agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre DOUBT (DOUBT) Quanto vale hoje o DOUBT (DOUBT)? O preço ao vivo de DOUBT em USD é 0.00588206 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de DOUBT para USD? $ 0.00588206 . Confira o O preço atual de DOUBT para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de DOUBT? A capitalização de mercado de DOUBT é $ 5.58M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de DOUBT? O fornecimento circulante de DOUBT é de 950.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de DOUBT? DOUBT atingiu um preço máximo histórico de 0.0090364 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de DOUBT? DOUBT atingiu um preço minímo histórico de 0.00482898 USD . Qual é o volume de negociação de DOUBT? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para DOUBT é -- USD . DOUBT vai subir ainda este ano? DOUBT pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do DOUBT para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o DOUBT (DOUBT)