O que é Dope (DOPE)

$DOPE - The Illegitimate Lovechild of Doge & Pepe Somewhere deep in the blockchain sewer, Doge and Pepe had an awkward staring contest… …one thing led to another, it turned into a one-night stand.… and BOOM 9 months later, out popped $DOPE - a cursed yet majestic dopamine-infused memecoin baby that no one asked for but everyone needed. Now it’s here. It’s loud. It’s DOPE. This isn’t financial advice, this is emotional damage on-chain No Taxes, No Bullshit. It’s that simple. LP tokens are locked, and contract ownership is renounced. $DOPE - The Illegitimate Lovechild of Doge & Pepe Somewhere deep in the blockchain sewer, Doge and Pepe had an awkward staring contest… …one thing led to another, it turned into a one-night stand.… and BOOM 9 months later, out popped $DOPE - a cursed yet majestic dopamine-infused memecoin baby that no one asked for but everyone needed. Now it’s here. It’s loud. It’s DOPE. This isn’t financial advice, this is emotional damage on-chain No Taxes, No Bullshit. It’s that simple. LP tokens are locked, and contract ownership is renounced.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Dope (DOPE) Site oficial

Previsão de preço do Dope (em USD)

Quanto valerá Dope (DOPE) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Dope (DOPE) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Dope.

Confira a previsão de preço de Dope agora!

DOPE para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Dope (DOPE)

Compreender a tokenomics de Dope (DOPE) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token DOPE agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Dope (DOPE) Quanto vale hoje o Dope (DOPE)? O preço ao vivo de DOPE em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de DOPE para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de DOPE para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Dope? A capitalização de mercado de DOPE é $ 10,52K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de DOPE? O fornecimento circulante de DOPE é de 420,69T USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de DOPE? DOPE atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de DOPE? DOPE atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de DOPE? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para DOPE é -- USD . DOPE vai subir ainda este ano? DOPE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do DOPE para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Dope (DOPE)