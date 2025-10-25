O que é Dolphin (DPHN)

Dolphin is a project dedicated to pushing the boundaries of AI model development and distributed inference. Our flagship product is Dolphin Network – A Decentralized AI Inference Network. The goal of Dolphin Network is to allow gamers & other GPU owners to repurpose their GPUs during idle periods by powering a portion of our inference network. By processing a portion of the network's requests, they are able to earn $DPHN tokens which can later be used for inference or sold on the market to recoup the cost of the GPU. The integrity of the network is upheld through a mix of encryption, randomly sampled validation & cryptoeconomic bonding.

Recurso de Dolphin (DPHN) Whitepaper Site oficial

DPHN para moedas locais

Tokenomics de Dolphin (DPHN)

Compreender a tokenomics de Dolphin (DPHN) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token DPHN agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Dolphin (DPHN) Quanto vale hoje o Dolphin (DPHN)? O preço ao vivo de DPHN em USD é 0.02047289 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de DPHN para USD? $ 0.02047289 . Confira o O preço atual de DPHN para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Dolphin? A capitalização de mercado de DPHN é $ 10.19M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de DPHN? O fornecimento circulante de DPHN é de 497.61M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de DPHN? DPHN atingiu um preço máximo histórico de 0.02226817 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de DPHN? DPHN atingiu um preço minímo histórico de 0.01112509 USD . Qual é o volume de negociação de DPHN? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para DPHN é -- USD . DPHN vai subir ainda este ano? DPHN pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do DPHN para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Dolphin (DPHN)