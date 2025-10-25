O preço ao vivo de Dollar Cost Average hoje é 0.00080203 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de DCA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de DCA facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Dollar Cost Average hoje é 0.00080203 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de DCA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de DCA facilmente na MEXC agora.

Preço em tempo real de 1 DCA para USD

$0.0008022
$0.0008022
-0.80%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Dollar Cost Average (DCA)
Última atualização da página: 2025-10-25 14:58:59 (UTC+8)

Informações de preço de Dollar Cost Average (DCA) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00073296
$ 0.00073296
Mínimo 24h
$ 0.00080881
$ 0.00080881
Máximo 24h

$ 0.00073296
$ 0.00073296

$ 0.00080881
$ 0.00080881

$ 0.00301457
$ 0.00301457

$ 0.0003616
$ 0.0003616

+3.65%

-0.48%

+11.24%

+11.24%

O preço em tempo real de Dollar Cost Average (DCA) é $0.00080203. Nas últimas 24 horas, DCA foi negociado entre a mínima de $ 0.00073296 e a máxima de $ 0.00080881, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DCA é $ 0.00301457, enquanto o mais baixo é $ 0.0003616.

Em termos de desempenho de curto prazo, DCA variou +3.65% na última hora, -0.48% nas últimas 24 horas e +11.24% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Dollar Cost Average (DCA)

$ 802.03K
$ 802.03K

--
--

$ 802.03K
$ 802.03K

999.99M
999.99M

999,990,928.270082
999,990,928.270082

A capitalização de mercado atual de Dollar Cost Average é $ 802.03K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DCA é 999.99M, com um fornecimento total de 999990928.270082. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 802.03K.

Histórico de preços de Dollar Cost Average (DCA) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Dollar Cost Average em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Dollar Cost Average em USD foi de $ -0.0003841997.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Dollar Cost Average em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Dollar Cost Average em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-0.48%
30 dias$ -0.0003841997-47.90%
60 dias$ 0--
90 dias$ 0--

O que é Dollar Cost Average (DCA)

About Dollar Cost Averaging Dollar Cost Averaging (DCA) is an investment strategy where you invest a fixed amount of money at regular intervals, regardless of the asset's price. This strategy helps reduce the impact of volatility and can lead to a lower average cost per token over time.

DCA: The Player + Ecosystem project

In a world of projects competing against each other (PVP) and against the market (PVE), we are building a new category: the Player+Ecosystem ($P+E) project. Everything that DCA does will promote the power of DCA, and also show how and where it can be confidently used for anyone to achieve financial freedom.

The Grand Disconnect: A generational opportunity

The Problem: Most people underestimate two things: the inevitable long-term growth of crypto's market cap and the power of compounding.

Our Belief: Financial freedom is possible for everyone through disciplined DCA into high-conviction on-chain assets like Bitcoin, Ethereum, or SPX. DCA is the ultimate guard against fear and greed.

The Opportunity: A massive, underserved market of people needs a trustworthy guide to the future of finance. This applies to on-chain traders as much as it applies to a neighbor who has never opened Coinbase. Forward: Where DCA is going from here

Vision: To catalyze the next billion users on-chain and empower 100 million people on their path to financial independence.

Our Mission: To ignite a movement that evangelizes the power of DCA, transforming a simple investment strategy into a shared purpose.

Our Goal: To become the #1 trusted global voice for DCA, building a purpose-driven community and a brand that makes long-term crypto investing feel accessible and rewarding.

Recurso de Dollar Cost Average (DCA)

Site oficial

Previsão de preço do Dollar Cost Average (em USD)

Quanto valerá Dollar Cost Average (DCA) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Dollar Cost Average (DCA) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Dollar Cost Average.

Confira a previsão de preço de Dollar Cost Average agora!

DCA para moedas locais

Tokenomics de Dollar Cost Average (DCA)

Compreender a tokenomics de Dollar Cost Average (DCA) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token DCA agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Dollar Cost Average (DCA)

Quanto vale hoje o Dollar Cost Average (DCA)?
O preço ao vivo de DCA em USD é 0.00080203 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de DCA para USD?
O preço atual de DCA para USD é $ 0.00080203. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Dollar Cost Average?
A capitalização de mercado de DCA é $ 802.03K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de DCA?
O fornecimento circulante de DCA é de 999.99M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de DCA?
DCA atingiu um preço máximo histórico de 0.00301457 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de DCA?
DCA atingiu um preço minímo histórico de 0.0003616 USD.
Qual é o volume de negociação de DCA?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para DCA é -- USD.
DCA vai subir ainda este ano?
DCA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do DCA para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 14:58:59 (UTC+8)

