Informações de preço de DiviSwap (DSWAP) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.129072 $ 0.129072 $ 0.129072 Mínimo 24h $ 0.132958 $ 0.132958 $ 0.132958 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.129072$ 0.129072 $ 0.129072 Máximo 24h $ 0.132958$ 0.132958 $ 0.132958 Máximo histórico $ 0.189789$ 0.189789 $ 0.189789 Menor preço $ 0.083572$ 0.083572 $ 0.083572 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -0.64% Variação de Preço (7d) -1.92% Variação de Preço (7d) -1.92%

O preço em tempo real de DiviSwap (DSWAP) é $0.13044. Nas últimas 24 horas, DSWAP foi negociado entre a mínima de $ 0.129072 e a máxima de $ 0.132958, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DSWAP é $ 0.189789, enquanto o mais baixo é $ 0.083572.

Em termos de desempenho de curto prazo, DSWAP variou -- na última hora, -0.64% nas últimas 24 horas e -1.92% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de DiviSwap (DSWAP)

Capitalização de mercado $ 30.45K$ 30.45K $ 30.45K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 79.84K$ 79.84K $ 79.84K Fornecimento Circulante 233.47K 233.47K 233.47K Fornecimento total 612,059.0 612,059.0 612,059.0

A capitalização de mercado atual de DiviSwap é $ 30.45K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DSWAP é 233.47K, com um fornecimento total de 612059.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 79.84K.