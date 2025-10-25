Informações de preço de DickStrategy (DICKSTR) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00112842 $ 0.00112842 $ 0.00112842 Mínimo 24h $ 0.00128445 $ 0.00128445 $ 0.00128445 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00112842$ 0.00112842 $ 0.00112842 Máximo 24h $ 0.00128445$ 0.00128445 $ 0.00128445 Máximo histórico $ 0.01084287$ 0.01084287 $ 0.01084287 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.12% Alteração de Preço (1D) -11.14% Variação de Preço (7d) -29.50% Variação de Preço (7d) -29.50%

O preço em tempo real de DickStrategy (DICKSTR) é $0.0011412. Nas últimas 24 horas, DICKSTR foi negociado entre a mínima de $ 0.00112842 e a máxima de $ 0.00128445, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DICKSTR é $ 0.01084287, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, DICKSTR variou -0.12% na última hora, -11.14% nas últimas 24 horas e -29.50% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de DickStrategy (DICKSTR)

Capitalização de mercado $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Fornecimento Circulante 943.18M 943.18M 943.18M Fornecimento total 943,182,049.2997133 943,182,049.2997133 943,182,049.2997133

A capitalização de mercado atual de DickStrategy é $ 1.08M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DICKSTR é 943.18M, com um fornecimento total de 943182049.2997133. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.08M.