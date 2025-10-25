Informações de preço de Dialectic USD Vault (DUSD) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 Mínimo 24h $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 Máximo 24h Mínimo 24h $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 Máximo 24h $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Máximo histórico $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 Menor preço $ 0.999002$ 0.999002 $ 0.999002 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) +0.02% Variação de Preço (7d) +0.08% Variação de Preço (7d) +0.08%

O preço em tempo real de Dialectic USD Vault (DUSD) é $1.004. Nas últimas 24 horas, DUSD foi negociado entre a mínima de $ 1.003 e a máxima de $ 1.005, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DUSD é $ 1.007, enquanto o mais baixo é $ 0.999002.

Em termos de desempenho de curto prazo, DUSD variou -- na última hora, +0.02% nas últimas 24 horas e +0.08% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Dialectic USD Vault (DUSD)

Capitalização de mercado $ 40.16M$ 40.16M $ 40.16M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 40.16M$ 40.16M $ 40.16M Fornecimento Circulante 40.00M 40.00M 40.00M Fornecimento total 39,999,999.05189342 39,999,999.05189342 39,999,999.05189342

A capitalização de mercado atual de Dialectic USD Vault é $ 40.16M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DUSD é 40.00M, com um fornecimento total de 39999999.05189342. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 40.16M.