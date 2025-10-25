Informações de preço de Dialectic ETH Vault (DETH) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 3,884.97 $ 3,884.97 $ 3,884.97 Mínimo 24h $ 4,002.87 $ 4,002.87 $ 4,002.87 Máximo 24h Mínimo 24h $ 3,884.97$ 3,884.97 $ 3,884.97 Máximo 24h $ 4,002.87$ 4,002.87 $ 4,002.87 Máximo histórico $ 4,757.52$ 4,757.52 $ 4,757.52 Menor preço $ 3,605.76$ 3,605.76 $ 3,605.76 Variação de Preço (1h) -0.01% Alteração de Preço (1D) -1.28% Variação de Preço (7d) +2.28% Variação de Preço (7d) +2.28%

O preço em tempo real de Dialectic ETH Vault (DETH) é $3,940.69. Nas últimas 24 horas, DETH foi negociado entre a mínima de $ 3,884.97 e a máxima de $ 4,002.87, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DETH é $ 4,757.52, enquanto o mais baixo é $ 3,605.76.

Em termos de desempenho de curto prazo, DETH variou -0.01% na última hora, -1.28% nas últimas 24 horas e +2.28% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Dialectic ETH Vault (DETH)

Capitalização de mercado $ 35.48M$ 35.48M $ 35.48M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 35.48M$ 35.48M $ 35.48M Fornecimento Circulante 9.00K 9.00K 9.00K Fornecimento total 8,999.99305332052 8,999.99305332052 8,999.99305332052

A capitalização de mercado atual de Dialectic ETH Vault é $ 35.48M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DETH é 9.00K, com um fornecimento total de 8999.99305332052. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 35.48M.