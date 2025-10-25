Informações de preço de Dialectic BTC Vault (DBIT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 126,288$ 126,288 $ 126,288 Menor preço $ 103,598$ 103,598 $ 103,598 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) +2.35% Variação de Preço (7d) +2.35%

O preço em tempo real de Dialectic BTC Vault (DBIT) é $109,650. Nas últimas 24 horas, DBIT foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DBIT é $ 126,288, enquanto o mais baixo é $ 103,598.

Em termos de desempenho de curto prazo, DBIT variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e +2.35% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Dialectic BTC Vault (DBIT)

Capitalização de mercado $ 10.96M$ 10.96M $ 10.96M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.96M$ 10.96M $ 10.96M Fornecimento Circulante 100.00 100.00 100.00 Fornecimento total 99.99930227938069 99.99930227938069 99.99930227938069

A capitalização de mercado atual de Dialectic BTC Vault é $ 10.96M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DBIT é 100.00, com um fornecimento total de 99.99930227938069. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.96M.