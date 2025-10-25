Informações de preço de DEW (DEW) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00144359 $ 0.00144359 $ 0.00144359 Mínimo 24h $ 0.00196794 $ 0.00196794 $ 0.00196794 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00144359$ 0.00144359 $ 0.00144359 Máximo 24h $ 0.00196794$ 0.00196794 $ 0.00196794 Máximo histórico $ 0.00922376$ 0.00922376 $ 0.00922376 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.19% Alteração de Preço (1D) -13.83% Variação de Preço (7d) -25.25% Variação de Preço (7d) -25.25%

O preço em tempo real de DEW (DEW) é $0.00155306. Nas últimas 24 horas, DEW foi negociado entre a mínima de $ 0.00144359 e a máxima de $ 0.00196794, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DEW é $ 0.00922376, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, DEW variou -0.19% na última hora, -13.83% nas últimas 24 horas e -25.25% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de DEW (DEW)

Capitalização de mercado $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M Fornecimento Circulante 876.58M 876.58M 876.58M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de DEW é $ 1.36M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DEW é 876.58M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.55M.