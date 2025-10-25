Informações de preço de DeVoid (DVD) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00113122$ 0.00113122 $ 0.00113122 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.00% Alteração de Preço (1D) +23.66% Variação de Preço (7d) +12.47% Variação de Preço (7d) +12.47%

O preço em tempo real de DeVoid (DVD) é --. Nas últimas 24 horas, DVD foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DVD é $ 0.00113122, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, DVD variou -0.00% na última hora, +23.66% nas últimas 24 horas e +12.47% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de DeVoid (DVD)

Capitalização de mercado $ 80.47K$ 80.47K $ 80.47K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 160.94K$ 160.94K $ 160.94K Fornecimento Circulante 500.00M 500.00M 500.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de DeVoid é $ 80.47K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DVD é 500.00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 160.94K.