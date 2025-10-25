Informações de preço de Developer Camp (DEVELOPER) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.00138364 Máximo 24h $ 0.00305575 Máximo histórico $ 0.00934615 Menor preço $ 0 Variação de Preço (1h) -0.39% Alteração de Preço (1D) +90.53% Variação de Preço (7d) +39.93%

O preço em tempo real de Developer Camp (DEVELOPER) é $0.00304333. Nas últimas 24 horas, DEVELOPER foi negociado entre a mínima de $ 0.00138364 e a máxima de $ 0.00305575, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DEVELOPER é $ 0.00934615, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, DEVELOPER variou -0.39% na última hora, +90.53% nas últimas 24 horas e +39.93% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Developer Camp (DEVELOPER)

Capitalização de mercado $ 2.92M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.92M Fornecimento Circulante 959.28M Fornecimento total 959,278,938.797414

A capitalização de mercado atual de Developer Camp é $ 2.92M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DEVELOPER é 959.28M, com um fornecimento total de 959278938.797414. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.92M.