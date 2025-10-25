Informações de preço de DESU (DESU) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 Mínimo 24h $ 0 Máximo 24h $ 0 Máximo histórico $ 0.00359485 Menor preço $ 0 Variação de Preço (1h) -0.00% Alteração de Preço (1D) +5.45% Variação de Preço (7d) +9.51%

O preço em tempo real de DESU (DESU) é --. Nas últimas 24 horas, DESU foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DESU é $ 0.00359485, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, DESU variou -0.00% na última hora, +5.45% nas últimas 24 horas e +9.51% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de DESU (DESU)

Capitalização de mercado $ 237.33K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 237.33K Fornecimento Circulante 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de DESU é $ 237.33K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DESU é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 237.33K.