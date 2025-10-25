O que é DESK (DESK)

DESK is a next-generation DeFi perpetual trading infrastructure designed for both human traders and AI agents. The protocol combines two trading systems: a Pool-based model (evolved from the HMX platform) and a new Central Limit Order Book (CLOB) engine. DESK enables cross-margin trading, embedded money markets, real-time oracle feeds (via Pyth, Stork, RedStone), and modular integration with AI trading agents. Its architecture focuses on scalability, capital efficiency, and developer extensibility—making DESK a core building block for the future of onchain perps. DESK is a next-generation DeFi perpetual trading infrastructure designed for both human traders and AI agents. The protocol combines two trading systems: a Pool-based model (evolved from the HMX platform) and a new Central Limit Order Book (CLOB) engine. DESK enables cross-margin trading, embedded money markets, real-time oracle feeds (via Pyth, Stork, RedStone), and modular integration with AI trading agents. Its architecture focuses on scalability, capital efficiency, and developer extensibility—making DESK a core building block for the future of onchain perps.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de DESK (DESK) Site oficial

Previsão de preço do DESK (em USD)

Quanto valerá DESK (DESK) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em DESK (DESK) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para DESK.

Confira a previsão de preço de DESK agora!

DESK para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de DESK (DESK)

Compreender a tokenomics de DESK (DESK) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token DESK agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre DESK (DESK) Quanto vale hoje o DESK (DESK)? O preço ao vivo de DESK em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de DESK para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de DESK para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de DESK? A capitalização de mercado de DESK é $ 668.58K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de DESK? O fornecimento circulante de DESK é de 923.96M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de DESK? DESK atingiu um preço máximo histórico de 0.00474878 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de DESK? DESK atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de DESK? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para DESK é -- USD . DESK vai subir ainda este ano? DESK pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do DESK para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o DESK (DESK)