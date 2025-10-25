Informações de preço de Dechat (DECHAT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00296329 $ 0.00296329 $ 0.00296329 Mínimo 24h $ 0.00371806 $ 0.00371806 $ 0.00371806 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00296329$ 0.00296329 $ 0.00296329 Máximo 24h $ 0.00371806$ 0.00371806 $ 0.00371806 Máximo histórico $ 8.15$ 8.15 $ 8.15 Menor preço $ 0.00150656$ 0.00150656 $ 0.00150656 Variação de Preço (1h) -0.15% Alteração de Preço (1D) -7.66% Variação de Preço (7d) -11.06% Variação de Preço (7d) -11.06%

O preço em tempo real de Dechat (DECHAT) é $0.00343267. Nas últimas 24 horas, DECHAT foi negociado entre a mínima de $ 0.00296329 e a máxima de $ 0.00371806, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DECHAT é $ 8.15, enquanto o mais baixo é $ 0.00150656.

Em termos de desempenho de curto prazo, DECHAT variou -0.15% na última hora, -7.66% nas últimas 24 horas e -11.06% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Dechat (DECHAT)

Capitalização de mercado $ 12.71K$ 12.71K $ 12.71K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 85.82K$ 85.82K $ 85.82K Fornecimento Circulante 3.70M 3.70M 3.70M Fornecimento total 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Dechat é $ 12.71K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DECHAT é 3.70M, com um fornecimento total de 25000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 85.82K.