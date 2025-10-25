Informações de preço de Cypherspace (CYPHER) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00001567 $ 0.00001567 $ 0.00001567 Mínimo 24h $ 0.0000161 $ 0.0000161 $ 0.0000161 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00001567$ 0.00001567 $ 0.00001567 Máximo 24h $ 0.0000161$ 0.0000161 $ 0.0000161 Máximo histórico $ 0.00201261$ 0.00201261 $ 0.00201261 Menor preço $ 0.00001398$ 0.00001398 $ 0.00001398 Variação de Preço (1h) 0.00% Alteração de Preço (1D) +0.11% Variação de Preço (7d) +2.45% Variação de Preço (7d) +2.45%

O preço em tempo real de Cypherspace (CYPHER) é $0.00001601. Nas últimas 24 horas, CYPHER foi negociado entre a mínima de $ 0.00001567 e a máxima de $ 0.0000161, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CYPHER é $ 0.00201261, enquanto o mais baixo é $ 0.00001398.

Em termos de desempenho de curto prazo, CYPHER variou 0.00% na última hora, +0.11% nas últimas 24 horas e +2.45% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Cypherspace (CYPHER)

Capitalização de mercado $ 16.01K$ 16.01K $ 16.01K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 16.01K$ 16.01K $ 16.01K Fornecimento Circulante 999.58M 999.58M 999.58M Fornecimento total 999,576,196.492234 999,576,196.492234 999,576,196.492234

A capitalização de mercado atual de Cypherspace é $ 16.01K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CYPHER é 999.58M, com um fornecimento total de 999576196.492234. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 16.01K.