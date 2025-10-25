O preço ao vivo de CV3 hoje é 0.00019176 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de CV3AI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de CV3AI facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de CV3 hoje é 0.00019176 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de CV3AI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de CV3AI facilmente na MEXC agora.

Preço de CV3 (CV3AI)

Preço em tempo real de 1 CV3AI para USD

$0.00019689
$0.00019689$0.00019689
+34.40%1D
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros.
USD
Gráfico de preço em tempo real de CV3 (CV3AI)
Última atualização da página: 2025-10-25 16:09:24 (UTC+8)

Informações de preço de CV3 (CV3AI) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00014518
$ 0.00014518$ 0.00014518
Mínimo 24h
$ 0.00019988
$ 0.00019988$ 0.00019988
Máximo 24h

$ 0.00014518
$ 0.00014518$ 0.00014518

$ 0.00019988
$ 0.00019988$ 0.00019988

$ 0.00050909
$ 0.00050909$ 0.00050909

$ 0.00007362
$ 0.00007362$ 0.00007362

-2.39%

+30.95%

+70.65%

+70.65%

O preço em tempo real de CV3 (CV3AI) é $0.00019176. Nas últimas 24 horas, CV3AI foi negociado entre a mínima de $ 0.00014518 e a máxima de $ 0.00019988, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CV3AI é $ 0.00050909, enquanto o mais baixo é $ 0.00007362.

Em termos de desempenho de curto prazo, CV3AI variou -2.39% na última hora, +30.95% nas últimas 24 horas e +70.65% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de CV3 (CV3AI)

$ 189.85K
$ 189.85K$ 189.85K

--
----

$ 189.85K
$ 189.85K$ 189.85K

990.00M
990.00M 990.00M

990,000,000.0
990,000,000.0 990,000,000.0

A capitalização de mercado atual de CV3 é $ 189.85K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CV3AI é 990.00M, com um fornecimento total de 990000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 189.85K.

Histórico de preços de CV3 (CV3AI) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de CV3 em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de CV3 em USD foi de $ -0.0000020150.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de CV3 em USD foi de $ -0.0000724189.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de CV3 em USD foi de $ +0.00002391226731665437.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0+30.95%
30 dias$ -0.0000020150-1.05%
60 dias$ -0.0000724189-37.76%
90 dias$ +0.00002391226731665437+14.25%

O que é CV3 (CV3AI)

🚀 What Is CV3ai? CV3ai is an agentic recruitment platform that uses AI + blockchain to serve both sides of hiring — helping candidates win better jobs faster, while giving employers access to authenticated, pre-vetted talent with real-world credibility.

It’s not just a job board. It’s an AI hiring agent and on-chain trust layer designed to automate, enhance, and verify the most critical parts of recruiting.

🧠 For Candidates (Job Seekers) The Agent Does: Discovers high-fit roles based on your skills, goals, and preferences.

Enhances your résumé using AI to better match each role.

Scores and ranks jobs by match quality.

Applies on your behalf (with approval).

Verifies your experience (work history, GitHub, LinkedIn) on-chain.

Core Tools: CV3 Engine – AI résumé enhancement + job fit scoring

Selfcruitment™ – You pick the job, CV3 handles the rest

Trust Layer – Verifies your claims with public data and APIs

1-Click Apply – Integrated job board submission with tailored résumé

🏢 For Employers and Agencies The Agent Does: Sources talent that actually fits the job spec — both technically and culturally.

Validates candidate history via GitHub, LinkedIn, public records, and AI cross-matching.

Generates shortlists of matched, verified résumés.

Automates outreach and applicant tracking.

Prevents fraud with on-chain résumé authentication.

Core Tools: Verified Résumé Layer – LinkedIn, GitHub, and work history validation

Talent Search Agent – Matches real candidates with active intent

Score-Based Shortlisting – Prioritizes by fit and trust

Agency Dashboard – Manage hiring pipelines across clients

🔗 Blockchain-Backed Credentials CV3ai uses the Base blockchain to create the first public, immutable résumé layer, ensuring:

Tamper-proof work history

AI-generated trust scores

Resume + job matching audits

Decentralized professional identity

💸 Token + Monetization Token: $CV3ai (ERC-20 on Base)

Model: Credit-based system (buy credits with fiat or $CV3ai)

Use Cases: Resume enhancements, job applications, credential verification

Goal: Enable non-crypto users while building an on-chain credential economy

Recurso de CV3 (CV3AI)

Previsão de preço do CV3 (em USD)

Quanto valerá CV3 (CV3AI) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em CV3 (CV3AI) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para CV3.

Confira a previsão de preço de CV3 agora!

CV3AI para moedas locais

Tokenomics de CV3 (CV3AI)

Compreender a tokenomics de CV3 (CV3AI) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token CV3AI agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre CV3 (CV3AI)

Quanto vale hoje o CV3 (CV3AI)?
O preço ao vivo de CV3AI em USD é 0.00019176 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de CV3AI para USD?
O preço atual de CV3AI para USD é $ 0.00019176. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de CV3?
A capitalização de mercado de CV3AI é $ 189.85K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de CV3AI?
O fornecimento circulante de CV3AI é de 990.00M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de CV3AI?
CV3AI atingiu um preço máximo histórico de 0.00050909 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de CV3AI?
CV3AI atingiu um preço minímo histórico de 0.00007362 USD.
Qual é o volume de negociação de CV3AI?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para CV3AI é -- USD.
CV3AI vai subir ainda este ano?
CV3AI pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do CV3AI para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o CV3 (CV3AI)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

