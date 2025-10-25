Informações de preço de CV3 (CV3AI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00014518 $ 0.00014518 $ 0.00014518 Mínimo 24h $ 0.00019988 $ 0.00019988 $ 0.00019988 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00014518$ 0.00014518 $ 0.00014518 Máximo 24h $ 0.00019988$ 0.00019988 $ 0.00019988 Máximo histórico $ 0.00050909$ 0.00050909 $ 0.00050909 Menor preço $ 0.00007362$ 0.00007362 $ 0.00007362 Variação de Preço (1h) -2.39% Alteração de Preço (1D) +30.95% Variação de Preço (7d) +70.65% Variação de Preço (7d) +70.65%

O preço em tempo real de CV3 (CV3AI) é $0.00019176. Nas últimas 24 horas, CV3AI foi negociado entre a mínima de $ 0.00014518 e a máxima de $ 0.00019988, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CV3AI é $ 0.00050909, enquanto o mais baixo é $ 0.00007362.

Em termos de desempenho de curto prazo, CV3AI variou -2.39% na última hora, +30.95% nas últimas 24 horas e +70.65% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de CV3 (CV3AI)

Capitalização de mercado $ 189.85K$ 189.85K $ 189.85K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 189.85K$ 189.85K $ 189.85K Fornecimento Circulante 990.00M 990.00M 990.00M Fornecimento total 990,000,000.0 990,000,000.0 990,000,000.0

A capitalização de mercado atual de CV3 é $ 189.85K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CV3AI é 990.00M, com um fornecimento total de 990000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 189.85K.