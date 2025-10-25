Informações de preço de CTOC (CTOC) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.03428897 Máximo 24h $ 0.03689342 Máximo histórico $ 0.154429 Menor preço $ 0.00791853 Variação de Preço (1h) +0.46% Alteração de Preço (1D) +1.81% Variação de Preço (7d) -0.51%

O preço em tempo real de CTOC (CTOC) é $0.03671957. Nas últimas 24 horas, CTOC foi negociado entre a mínima de $ 0.03428897 e a máxima de $ 0.03689342, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CTOC é $ 0.154429, enquanto o mais baixo é $ 0.00791853.

Em termos de desempenho de curto prazo, CTOC variou +0.46% na última hora, +1.81% nas últimas 24 horas e -0.51% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de CTOC (CTOC)

Capitalização de mercado $ 2.22M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 183.21M Fornecimento Circulante 60.50M Fornecimento total 5,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de CTOC é $ 2.22M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CTOC é 60.50M, com um fornecimento total de 5000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 183.21M.