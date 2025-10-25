O que é CryptoLoots (CLOOTS)

CryptoLoots is an innovative web platform that brings the excitement of loot boxes into the world of cryptocurrencies. Through a roulette-style animation, each box offers the chance to win amazing prizes, such as cryptocurrencies or NFTs. The entire process is backed by a fully transparent algorithmic system linked to the EOS blockchain, ensuring a secure, fair, and verifiable experience for the user. Cryptoloots Copy tokenomicsToken CryptoLoots The CryptoLoots token is a token built on the Solana network, set to launch on the Letsbonk.fun platform on August 11, 2025. The main goal of this token is to boost visibility for the casino, reward token holders, and foster a united and passionate community. The token will have a unique utility: holders will be able to stake it on our platform and receive rewards in USDT. These rewards will come from 10% of CryptoLoots' net revenue. Another source of value for the CryptoLoots token is that an additional 10% of the net revenue from the CryptoLoots casino will be used to buy back tokens from the market and automatically burn them. This creates constant liquidity for the token, contributes to price appreciation, and reduces the total supply in circulation. CryptoLoots is an innovative web platform that brings the excitement of loot boxes into the world of cryptocurrencies. Through a roulette-style animation, each box offers the chance to win amazing prizes, such as cryptocurrencies or NFTs. The entire process is backed by a fully transparent algorithmic system linked to the EOS blockchain, ensuring a secure, fair, and verifiable experience for the user. Cryptoloots Copy tokenomicsToken CryptoLoots The CryptoLoots token is a token built on the Solana network, set to launch on the Letsbonk.fun platform on August 11, 2025. The main goal of this token is to boost visibility for the casino, reward token holders, and foster a united and passionate community. The token will have a unique utility: holders will be able to stake it on our platform and receive rewards in USDT. These rewards will come from 10% of CryptoLoots' net revenue. Another source of value for the CryptoLoots token is that an additional 10% of the net revenue from the CryptoLoots casino will be used to buy back tokens from the market and automatically burn them. This creates constant liquidity for the token, contributes to price appreciation, and reduces the total supply in circulation.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de CryptoLoots (CLOOTS) Site oficial

Previsão de preço do CryptoLoots (em USD)

Quanto valerá CryptoLoots (CLOOTS) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em CryptoLoots (CLOOTS) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para CryptoLoots.

Confira a previsão de preço de CryptoLoots agora!

CLOOTS para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de CryptoLoots (CLOOTS)

Compreender a tokenomics de CryptoLoots (CLOOTS) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token CLOOTS agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre CryptoLoots (CLOOTS) Quanto vale hoje o CryptoLoots (CLOOTS)? O preço ao vivo de CLOOTS em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de CLOOTS para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de CLOOTS para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de CryptoLoots? A capitalização de mercado de CLOOTS é $ 153.87K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de CLOOTS? O fornecimento circulante de CLOOTS é de 985.22M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de CLOOTS? CLOOTS atingiu um preço máximo histórico de 0.00211204 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de CLOOTS? CLOOTS atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de CLOOTS? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para CLOOTS é -- USD . CLOOTS vai subir ainda este ano? CLOOTS pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do CLOOTS para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o CryptoLoots (CLOOTS)