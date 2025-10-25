O preço ao vivo de Crypto Factor hoje é 0.01322182 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de CFR para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de CFR facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Crypto Factor hoje é 0.01322182 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de CFR para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de CFR facilmente na MEXC agora.

Preço de Crypto Factor (CFR)

Preço em tempo real de 1 CFR para USD

$0.01322182
$0.01322182
-1.90%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Crypto Factor (CFR)
Informações de preço de Crypto Factor (CFR) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.01322042
Mínimo 24h
$ 0.01366366
Máximo 24h

$ 0.01322042
$ 0.01366366
$ 0.0402748
$ 0.01107902
-1.15%

-1.92%

+10.29%

+10.29%

O preço em tempo real de Crypto Factor (CFR) é $0.01322182. Nas últimas 24 horas, CFR foi negociado entre a mínima de $ 0.01322042 e a máxima de $ 0.01366366, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CFR é $ 0.0402748, enquanto o mais baixo é $ 0.01107902.

Em termos de desempenho de curto prazo, CFR variou -1.15% na última hora, -1.92% nas últimas 24 horas e +10.29% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Crypto Factor (CFR)

$ 1.33M
--
$ 1.33M
100.00M
100,000,000.0
A capitalização de mercado atual de Crypto Factor é $ 1.33M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CFR é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.33M.

Histórico de preços de Crypto Factor (CFR) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Crypto Factor em USD foi de $ -0.00025995818425032.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Crypto Factor em USD foi de $ -0.0068222079.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Crypto Factor em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Crypto Factor em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.00025995818425032-1.92%
30 dias$ -0.0068222079-51.59%
60 dias$ 0--
90 dias$ 0--

O que é Crypto Factor (CFR)

Crypto Factor is a Web3 infrastructure platform focused on building token and data ecosystems. It provides modular infrastructure for token issuance, liquidity deployment, on-chain entities, and treasury management, as well as mechanisms such as staking, vesting, and asset-backing. The platform is powered by the Crypto Factor Token (CFR), which is used for fees, staking, and ecosystem operations. CFR is live on Polygon and actively traded on the QuickSwap decentralised exchange, establishing cross-chain market access. Through its InterChain protocol, Crypto Factor connects multiple blockchains including Partisia, Polygon, and DeFiChain, enabling secure cross-chain value transfer and interoperability. The project has been supported by grants from the Partisia Blockchain Foundation and Polygon Labs.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Crypto Factor (CFR)

Whitepaper
Site oficial

Previsão de preço do Crypto Factor (em USD)

Quanto valerá Crypto Factor (CFR) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Crypto Factor (CFR) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Crypto Factor.

Confira a previsão de preço de Crypto Factor agora!

CFR para moedas locais

Tokenomics de Crypto Factor (CFR)

Compreender a tokenomics de Crypto Factor (CFR) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token CFR agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Crypto Factor (CFR)

Quanto vale hoje o Crypto Factor (CFR)?
O preço ao vivo de CFR em USD é 0.01322182 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de CFR para USD?
O preço atual de CFR para USD é $ 0.01322182. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Crypto Factor?
A capitalização de mercado de CFR é $ 1.33M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de CFR?
O fornecimento circulante de CFR é de 100.00M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de CFR?
CFR atingiu um preço máximo histórico de 0.0402748 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de CFR?
CFR atingiu um preço minímo histórico de 0.01107902 USD.
Qual é o volume de negociação de CFR?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para CFR é -- USD.
CFR vai subir ainda este ano?
CFR pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do CFR para uma análise mais detalhada.
