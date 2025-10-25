O que é Crypto Factor (CFR)

Crypto Factor is a Web3 infrastructure platform focused on building token and data ecosystems. It provides modular infrastructure for token issuance, liquidity deployment, on-chain entities, and treasury management, as well as mechanisms such as staking, vesting, and asset-backing. The platform is powered by the Crypto Factor Token (CFR), which is used for fees, staking, and ecosystem operations. CFR is live on Polygon and actively traded on the QuickSwap decentralised exchange, establishing cross-chain market access. Through its InterChain protocol, Crypto Factor connects multiple blockchains including Partisia, Polygon, and DeFiChain, enabling secure cross-chain value transfer and interoperability. The project has been supported by grants from the Partisia Blockchain Foundation and Polygon Labs.

Previsão de preço do Crypto Factor (em USD)

Quanto valerá Crypto Factor (CFR) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Crypto Factor (CFR) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Crypto Factor.

Confira a previsão de preço de Crypto Factor agora!

Tokenomics de Crypto Factor (CFR)

Compreender a tokenomics de Crypto Factor (CFR) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token CFR agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Crypto Factor (CFR) Quanto vale hoje o Crypto Factor (CFR)? O preço ao vivo de CFR em USD é 0.01322182 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de CFR para USD? $ 0.01322182 . Confira o O preço atual de CFR para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Crypto Factor? A capitalização de mercado de CFR é $ 1.33M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de CFR? O fornecimento circulante de CFR é de 100.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de CFR? CFR atingiu um preço máximo histórico de 0.0402748 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de CFR? CFR atingiu um preço minímo histórico de 0.01107902 USD . Qual é o volume de negociação de CFR? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para CFR é -- USD . CFR vai subir ainda este ano? CFR pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do CFR para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Crypto Factor (CFR)