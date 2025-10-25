O que é CROTCH (CROTCH)

CROTCH is a hilarious utility token that blends meme culture with real-world function. Built for long-term holders, it offers generous ETH and CRO rewards paid quarterly and the longer you hold your CROTCH, the bigger your payout. A multi-chain bridge between multiple networks unlocks extra incentives on every transaction, while regular buybacks help boost future reward pools and stabilize the price. CROTCH also features a community-voted charity fund, giving holders the power to choose which causes receive real USDC donations, making it one of the few meme tokens that gives back in more ways than one. With a viral name, transparent tokenomics, and anti-whale/anti-dump mechanics, it's designed to reward loyalty and protect the community. With a name like CROTCH, it's impossible to ignore the endless innuendos. Designed for maximum memeability, it slips into conversations, tickles algorithms, and spreads faster than you can adjust your portfolio, making it the perfect viral vehicle for a utility-backed token. Sell your CROTCH early? Your rewards go to someone else's wallet. Hold tight, perform missions, and you'll climb the tier system for even more gains. It's cheeky, it's clever, and it just might be the most rewarding CROTCH you'll ever grab.

Recurso de CROTCH (CROTCH) Whitepaper Site oficial

Previsão de preço do CROTCH (em USD)

Quanto valerá CROTCH (CROTCH) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em CROTCH (CROTCH) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para CROTCH.

Confira a previsão de preço de CROTCH agora!

CROTCH para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de CROTCH (CROTCH)

Compreender a tokenomics de CROTCH (CROTCH) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token CROTCH agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre CROTCH (CROTCH) Quanto vale hoje o CROTCH (CROTCH)? O preço ao vivo de CROTCH em USD é 0.00656702 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de CROTCH para USD? $ 0.00656702 . Confira o O preço atual de CROTCH para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de CROTCH? A capitalização de mercado de CROTCH é $ 463.46K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de CROTCH? O fornecimento circulante de CROTCH é de 70.72M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de CROTCH? CROTCH atingiu um preço máximo histórico de 0.01267094 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de CROTCH? CROTCH atingiu um preço minímo histórico de 0.00536047 USD . Qual é o volume de negociação de CROTCH? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para CROTCH é -- USD . CROTCH vai subir ainda este ano? CROTCH pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do CROTCH para uma análise mais detalhada.

