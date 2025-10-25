Informações de preço de Craft Engine (CRAFT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.00119505 Máximo 24h $ 0.00122696 Máximo histórico $ 0.00321117 Menor preço $ 0 Variação de Preço (1h) +0.01% Alteração de Preço (1D) -0.49% Variação de Preço (7d) -4.96%

O preço em tempo real de Craft Engine (CRAFT) é $0.00120396. Nas últimas 24 horas, CRAFT foi negociado entre a mínima de $ 0.00119505 e a máxima de $ 0.00122696, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CRAFT é $ 0.00321117, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, CRAFT variou +0.01% na última hora, -0.49% nas últimas 24 horas e -4.96% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Craft Engine (CRAFT)

Capitalização de mercado $ 89.11K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 120.42K Fornecimento Circulante 74.00M Fornecimento total 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Craft Engine é $ 89.11K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CRAFT é 74.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 120.42K.