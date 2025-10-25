Informações de preço de Convergence (CONV) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 Mínimo 24h $ 0 Máximo 24h $ 0.251715 Máximo histórico Menor preço $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -0.90% Variação de Preço (7d) +0.30%

O preço em tempo real de Convergence (CONV) é --. Nas últimas 24 horas, CONV foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CONV é $ 0.251715, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, CONV variou -- na última hora, -0.90% nas últimas 24 horas e +0.30% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Convergence (CONV)

Capitalização de mercado $ 14.72K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 37.45K Fornecimento Circulante 3.93B Fornecimento total 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Convergence é $ 14.72K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CONV é 3.93B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 37.45K.